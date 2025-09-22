https://sputniknews.jp/20250922/202625-21095418.html
ロシアは新戦略兵器削減条約の失効以降も制限を遵守する用意がある＝プーチン大統領
ロシアは新戦略兵器削減条約の失効以降も制限を遵守する用意がある＝プーチン大統領
Sputnik 日本
2025年9月22日, Sputnik 日本
2025-09-22T20:59+0900
2025-09-22T20:59+0900
2025-09-22T20:59+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/12/21054700_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_2d3e99d2fd13a40b69139b2fef01a5d1.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/12/21054700_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_05e458f8f85b7e72b611da1dd1f87818.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ウラジーミル・プーチン, ロシア
ロシアは新戦略兵器削減条約の失効以降も制限を遵守する用意がある＝プーチン大統領
追加情報は現在作成中