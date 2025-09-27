【ガスパイプライン「ノルドストリーム」へのテロ攻撃】

「ノルドストリーム」（1224キロ）と「ノルドストリーム2」（1200キロ）は、バルト海を通る海底ガスパイプライン。これによって輸送国を経由せずにロシアから欧州へのガス供給が可能となった。
パイプ敷設船「フォルトゥナ」、独ヴィスマールの港
ガスパイプライン「ノルドストリーム2」の建設作業員、レニングラード州
2022年10月、スウェーデンのExpressen紙は「ノルドストリーム」の損傷個所の映像を初公開。ガスパイプラインの受けた大きな損傷は水中ドローンによって記録された。
ガスパイプライン「ノルドストリーム2」からガスが漏れ出している現場
2022年9月27日にスウェーデン沿岸警備隊の航空機から撮影されたバルト海での「ノルドストリーム」のガス漏洩。スウェーデン沿岸警備隊が提供
2022年9月28日の「ノルドストリーム2」からのガス漏れ。規模が小さくなっている。スウェーデン沿岸警備隊が提供
