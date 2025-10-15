https://sputniknews.jp/20251015/21307813.html
シリア暫定大統領がモスクワ訪問 プーチン大統領と会談へ クレムリン「露基地問題にも触れる可能性」
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は15日、シリアのアハメド・アル・シャラー暫定大統領と会談する。ロシアのペスコフ大統領報道官は、シリア国内に駐留するロシア軍基地について「もちろん、会談の中で何らかの形で（この問題が）取り上げられることになるだろう」とコメントした。 2025年10月15日, Sputnik 日本
2025年10月15日, 19:01 (更新: 2025年10月15日, 19:41)
