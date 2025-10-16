https://sputniknews.jp/20251016/eu-21315158.html
【ロシアからのエネルギー供給の拒否は、EUにおける産業低迷につながった＝プーチン大統領】
また、エネルギー構造の人為的な破壊は、まさに一部の西側エリートのアグレッシブな行動によって起こった。プーチン露大統領が、国際フォーラム「ロシア・エネルギー週間」の全体会合で述べた。 2025年10月16日, Sputnik 日本
経済
また、エネルギー構造の人為的な破壊は、まさに一部の西側エリートのアグレッシブな行動によって起こった。プーチン露大統領が、国際フォーラム「ロシア・エネルギー週間」の全体会合で述べた。
「現在、その欧州連合（EU）では、価格の上昇、欧州製品と経済全体の競争力の低下が見られている」