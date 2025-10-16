日本
https://sputniknews.jp/20251016/eu-21315158.html
【ロシアからのエネルギー供給の拒否は、EUにおける産業低迷につながった＝プーチン大統領】
【ロシアからのエネルギー供給の拒否は、EUにおける産業低迷につながった＝プーチン大統領】
Sputnik 日本
また、エネルギー構造の人為的な破壊は、まさに一部の西側エリートのアグレッシブな行動によって起こった。プーチン露大統領が、国際フォーラム「ロシア・エネルギー週間」の全体会合で述べた。 2025年10月16日, Sputnik 日本
2025-10-16T20:41+0900
2025-10-16T20:41+0900
経済
ロシア
欧州
ウラジーミル・プーチン
欧州
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/10/21314785_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_ebd3ce7c7e573675f1f229c75d7971ed.jpg
欧州
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/10/21314785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5f5c7119f753aea36f77ca772264dfea.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
経済, ロシア, 欧州, ウラジーミル・プーチン, 欧州
経済, ロシア, 欧州, ウラジーミル・プーチン, 欧州

【ロシアからのエネルギー供給の拒否は、EUにおける産業低迷につながった＝プーチン大統領】

2025年10月16日, 20:41
© Sputnik / Grigory Sysoev / メディアバンクへ移行Международный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум Российская энергетическая неделя - Sputnik 日本, 1920, 16.10.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
メディアバンクへ移行
サイン
また、エネルギー構造の人為的な破壊は、まさに一部の西側エリートのアグレッシブな行動によって起こった。プーチン露大統領が、国際フォーラム「ロシア・エネルギー週間」の全体会合で述べた。
「現在、その欧州連合（EU）では、価格の上昇、欧州製品と経済全体の競争力の低下が見られている」
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала