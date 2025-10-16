【ロシアからのエネルギー供給の拒否は、EUにおける産業低迷につながった＝プーチン大統領】

© Sputnik / Grigory Sysoev メディアバンクへ移行 Международный форум "Российская энергетическая неделя" © Sputnik / Grigory Sysoev / メディアバンクへ移行

また、エネルギー構造の人為的な破壊は、まさに一部の西側エリートのアグレッシブな行動によって起こった。プーチン露大統領が、国際フォーラム「ロシア・エネルギー週間」の全体会合で述べた。