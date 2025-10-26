https://sputniknews.jp/20251026/21395031.html
ロシアは巡行ミサイル「ブレヴェストニク」の発射実験を完了＝プーチン大統領
ロシアは巡行ミサイル「ブレヴェストニク」の発射実験を完了＝プーチン大統領
「『ブレヴェストニク』は核エネルギー装置を搭載しており、世界で他に類を見ないユニークなものだ。発射実験で主要課題は達成された」プーチン大統領はこう述べた。 2025年10月26日, Sputnik 日本
2025年10月26日, 15:24 (更新: 2025年10月26日, 15:35)
「『ブレヴェストニク』は核エネルギー装置を搭載しており、世界で他に類を見ないユニークなものだ。発射実験で主要課題は達成された」プーチン大統領はこう述べた。