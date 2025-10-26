日本
ロシアは巡行ミサイル「ブレヴェストニク」の発射実験を完了＝プーチン大統領
ロシアは巡行ミサイル「ブレヴェストニク」の発射実験を完了＝プーチン大統領
「『ブレヴェストニク』は核エネルギー装置を搭載しており、世界で他に類を見ないユニークなものだ。発射実験で主要課題は達成された」プーチン大統領はこう述べた。
2025-10-26T15:24+0900
2025-10-26T15:35+0900
ニュース
ロシア, ウラジーミル・プーチン
ロシア, ウラジーミル・プーチン

ロシアは巡行ミサイル「ブレヴェストニク」の発射実験を完了＝プーチン大統領

2025年10月26日, 15:24 (更新: 2025年10月26日, 15:35)
「『ブレヴェストニク』は核エネルギー装置を搭載しており、世界で他に類を見ないユニークなものだ。発射実験で主要課題は達成された」プーチン大統領はこう述べた。
