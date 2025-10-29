https://sputniknews.jp/20251029/21429821.html
原子力装置搭載の巡航ミサイル「ブレヴェストニク」は疑う余地のない利点を持っている＝プーチン大統領
原子力装置搭載の巡航ミサイル「ブレヴェストニク」は疑う余地のない利点を持っている＝プーチン大統領
Sputnik 日本
プーチン露大統領は、ロシアは学者や専門家の成果を誇りに思うことができると述べた。 2025年10月29日, Sputnik 日本
2025-10-29T20:46+0900
2025-10-29T20:46+0900
2025-10-29T21:09+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/i/logo/logo-social.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, ウラジーミル・プーチン
原子力装置搭載の巡航ミサイル「ブレヴェストニク」は疑う余地のない利点を持っている＝プーチン大統領
2025年10月29日, 20:46 (更新: 2025年10月29日, 21:09)
プーチン露大統領は、ロシアは学者や専門家の成果を誇りに思うことができると述べた。