日本
【露軍はクピャンスクとクラスノアルメイスクで宇軍を包囲した＝プーチン大統領】
【露軍はクピャンスクとクラスノアルメイスクで宇軍を包囲した＝プーチン大統領】
ロシアは、露軍が宇軍を包囲している地域にウクライナや外国のメディアを含む報道機関が入ることに反対していない。またロシア側は、そこに報道機関がいる間は、その地域での戦闘行為を停止する用意がある。プーチン露大統領が述べた。 2025年10月29日, Sputnik 日本
ウクライナ
ニュース
ロシア, 政治, ウラジーミル・プーチン, ウクライナ
2025年10月29日, 21:08
ロシアは、露軍が宇軍を包囲している地域にウクライナや外国のメディアを含む報道機関が入ることに反対していない。またロシア側は、そこに報道機関がいる間は、その地域での戦闘行為を停止する用意がある。プーチン露大統領が述べた。
