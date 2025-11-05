日本
巡航ミサイル「ブレヴェストニク」　全世界のミサイルの射程距離を凌駕＝プーチン大統領
巡航ミサイル「ブレヴェストニク」　全世界のミサイルの射程距離を凌駕＝プーチン大統領
この事実は外国の専門家らも確信することが出来た。「ブレヴェストニク」の発射実験ゾーンにはNATOの偵察用の船もいたからだ。プーチン大統領はこう強調した。
ロシア, 米国, ウラジーミル・プーチン, nato
ロシア, 米国, ウラジーミル・プーチン, nato

巡航ミサイル「ブレヴェストニク」　全世界のミサイルの射程距離を凌駕＝プーチン大統領

2025年11月5日, 03:48
サイン
この事実は外国の専門家らも確信することが出来た。「ブレヴェストニク」の発射実験ゾーンにはNATOの偵察用の船もいたからだ。プーチン大統領はこう強調した。
