巡航ミサイル「ブレヴェストニク」 全世界のミサイルの射程距離を凌駕＝プーチン大統領
巡航ミサイル「ブレヴェストニク」 全世界のミサイルの射程距離を凌駕＝プーチン大統領
この事実は外国の専門家らも確信することが出来た。「ブレヴェストニク」の発射実験ゾーンにはNATOの偵察用の船もいたからだ。プーチン大統領はこう強調した。 2025年11月5日, Sputnik 日本
ロシア, 米国, ウラジーミル・プーチン, nato
