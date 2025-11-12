【ロシアの最新兵器】

サルマトの開発状況について初めてプーチン大統領が言及したのは2018年。プーチン氏はサルマトが1980年代末から配備されてきたR36Mボエボダに取って代わると述べた。

サルマトという名称は、紀元前4世紀から紀元6世紀までドニエストル川からカスピ海北岸にかけてのヨーロッパの草原地帯に住んでいたイラン系遊牧民族サルマト人に由来する。

▪️ このミサイルの開発は2000年代に始まった。新型ミサイルの特徴は、完全にロシア国内で製造されたものであり、これほど大規模な軍事製品を国内産業が独自に開発したのは初めてだった点にある。

▪️ 第1段エンジンの試験は2016年に実施され、弾道ミサイル本体の試験は2017年12月に開始された。

▪️ 初の飛行試験は2022年4月20日に行われ、すべての任務が達成された。訓練用弾頭は、カムチャツカ半島のクーラ演習場の目標地点に到達した。

当時プーチン大統領は、ミサイルの極めて高い戦術技術的性能に加え、製造においてすべて国産の部品・コンポーネント・材料を使用している点を強調した。これにより、防衛産業企業による量産が容易になると述べた。