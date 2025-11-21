https://sputniknews.jp/20251121/21602248.html
【プーチン大統領、「ザーパド」部隊の司令部を視察】
プーチン大統領は20日、ロシア軍の「ザーパド」（西方面）部隊及び「ユーグ」（南方面）部隊の司令官らと会合を行い、クピャンスク、コンスタンチノフカ、クラマトルスク方面の状況について報告を受けた。ロシア大統領府のペスコフ報道官が明らかにした。 2025年11月21日, Sputnik 日本
ウラジーミル・プーチン, ロシア
2025年11月21日, 03:20 (更新: 2025年11月21日, 03:50)
