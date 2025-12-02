日本
プーチン大統領　各部隊の指揮官と隊員に謝意
プーチン大統領　各部隊の指揮官と隊員に謝意
ペスコフ大統領報道官によると、プーチン大統領は11月30日夜、北部軍管区の司令部を訪問し、クラスノアルメイスク（ポクロフスク）とヴォルチャンスクの解放に関する報告を受けた。 2025年12月2日, Sputnik 日本
プーチン大統領　各部隊の指揮官と隊員に謝意

2025年12月2日, 05:35
ペスコフ大統領報道官によると、プーチン大統領は11月30日夜、北部軍管区の司令部を訪問し、クラスノアルメイスク（ポクロフスク）とヴォルチャンスクの解放に関する報告を受けた。
