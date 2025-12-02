https://sputniknews.jp/20251202/21693784.html
プーチン大統領 各部隊の指揮官と隊員に謝意
プーチン大統領 各部隊の指揮官と隊員に謝意
Sputnik 日本
ペスコフ大統領報道官によると、プーチン大統領は11月30日夜、北部軍管区の司令部を訪問し、クラスノアルメイスク（ポクロフスク）とヴォルチャンスクの解放に関する報告を受けた。 2025年12月2日, Sputnik 日本
2025-12-02T05:35+0900
2025-12-02T05:35+0900
2025-12-02T05:35+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0b/16/21615662_0:0:2892:1626_1920x0_80_0_0_0e97be18d3674bff198cf8d531556a89.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0b/16/21615662_163:0:2728:1924_1920x0_80_0_0_e1173bead68428f941302b65d9790399.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, ウラジーミル・プーチン, ドミトリー・ペスコフ
ロシア, ウラジーミル・プーチン, ドミトリー・ペスコフ
プーチン大統領 各部隊の指揮官と隊員に謝意
ペスコフ大統領報道官によると、プーチン大統領は11月30日夜、北部軍管区の司令部を訪問し、クラスノアルメイスク（ポクロフスク）とヴォルチャンスクの解放に関する報告を受けた。