https://sputniknews.jp/20251219/--21807225.html
【キエフ政権をも含め、ウクライナに対話の構えあり ロシアはシグナルを感知＝プーチン大統領】
【キエフ政権をも含め、ウクライナに対話の構えあり ロシアはシグナルを感知＝プーチン大統領】
Sputnik 日本
キエフ政権は平和的手段による紛争終結を未だに拒んでいる。プーチン大統領はこう述べた。一方でプーチン大統領は、宇政権が「対話を行う構え」だというシグナルもロシア側には入ってきていると強調した。 2025年12月19日, Sputnik 日本
2025-12-19T18:22+0900
2025-12-19T18:22+0900
2025-12-19T18:34+0900
ロシア
ウラジーミル・プーチン
ウクライナ
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0c/13/21806723_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_d7f3900cb4ddd4099577865d4b90961e.jpg
キエフ政権は平和的手段による紛争終結を未だに拒んでいる。プーチン大統領はこう述べた。 一方でプーチン大統領は、宇政権が「対話を行う構え」だというシグナルもロシア側には入ってきていると強調した。 さらにプーチン大統領は、ロシアには2024年発表の原則に基づいた紛争の平和的解決に準備があり、それを欲していると付け加えた。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0c/13/21806723_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_ee3e1e2b33fd16f2320c71f27ef9ee71.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, ウラジーミル・プーチン, ウクライナ
【キエフ政権をも含め、ウクライナに対話の構えあり ロシアはシグナルを感知＝プーチン大統領】
2025年12月19日, 18:22 (更新: 2025年12月19日, 18:34)
キエフ政権は平和的手段による紛争終結を未だに拒んでいる。プーチン大統領はこう述べた。一方でプーチン大統領は、宇政権が「対話を行う構え」だというシグナルもロシア側には入ってきていると強調した。
キエフ政権は平和的手段による紛争終結を未だに拒んでいる。プーチン大統領はこう述べた。 一方でプーチン大統領は、宇政権が「対話を行う構え」だというシグナルもロシア側には入ってきていると強調した。 さらにプーチン大統領は、ロシアには2024年発表の原則に基づいた紛争の平和的解決に準備があり、それを欲していると付け加えた。