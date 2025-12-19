https://sputniknews.jp/20251219/--21807225.html

【キエフ政権をも含め、ウクライナに対話の構えあり ロシアはシグナルを感知＝プーチン大統領】

キエフ政権は平和的手段による紛争終結を未だに拒んでいる。プーチン大統領はこう述べた。一方でプーチン大統領は、宇政権が「対話を行う構え」だというシグナルもロシア側には入ってきていると強調した。 2025年12月19日, Sputnik 日本

キエフ政権は平和的手段による紛争終結を未だに拒んでいる。プーチン大統領はこう述べた。 一方でプーチン大統領は、宇政権が「対話を行う構え」だというシグナルもロシア側には入ってきていると強調した。 さらにプーチン大統領は、ロシアには2024年発表の原則に基づいた紛争の平和的解決に準備があり、それを欲していると付け加えた。

