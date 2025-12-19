日本
プーチン大統領の国民対話・年次会見が始まった
ロシアのプーチン大統領による国民との直接対話、年次大型記者会見「ウラジーミル・プーチン大統領と1年を振り返る」が19日、始まった。
直接対話では寄せられた200万以上の質問のなかから選び、プーチン大統領が直接答える。また、内外の記者が集まりプーチン大統領に直接質問する。例年、このプログラムは数時間にわたって行われる。
プーチン大統領の国民対話・年次会見が始まった

2025年12月19日, 18:09 (更新: 2025年12月19日, 18:22)
ロシアのプーチン大統領による国民との直接対話、年次大型記者会見「ウラジーミル・プーチン大統領と1年を振り返る」が19日、始まった。
直接対話では寄せられた200万以上の質問のなかから選び、プーチン大統領が直接答える。また、内外の記者が集まりプーチン大統領に直接質問する。
例年、このプログラムは数時間にわたって行われる。
