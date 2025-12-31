https://sputniknews.jp/20251231/21882187.html
【露国防省、プーチン大統領公邸を攻撃しようとしたドローンの飛行ルートを公開】
ロシア航空宇宙軍のロマネンコフ少将は、28日夜から29日未明にかけて行われたウクライナ軍のドローンによる露ノヴゴロド州のプーチン大統領公邸への攻撃について詳細を発表した。 2025年12月31日, Sputnik 日本
ロシア航空宇宙軍のロマネンコフ少将は、28日夜から29日未明にかけて行われたウクライナ軍のドローンによる露ノヴゴロド州のプーチン大統領公邸への攻撃について詳細を発表した。
キエフは、スムイ州とチェルニーヒウ州から無人機を発射。