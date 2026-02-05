新START　露米が歩む核削減への道

これらに該当するもの：

• 大陸間弾道ミサイル（米国のミニットマンⅡ～Ⅲ、ピースキーパー、ロシアの「トーポリ」シリーズのミサイルシステム、液体燃料式の大陸間弾道ミサイル、R-36M、RS-24「ヤルス」）、これらの発射装置と弾頭。

• 潜水艦発射弾道ミサイルとその運搬手段（米国のトライデントIIとロシアのR-29R、R-39、R-39RM、R-30） 。

• 核兵器搭載可能な重爆撃機（ロシアのTu-95MSとTu-160、米国のB-52G、B-52H、B-1B、B-2A）。