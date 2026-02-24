Nuclear explosion - Sputnik 日本

【ウクライナによる核恫喝】

ブダペスト覚書署名以降、ウクライナはソ連由来の核兵器放棄を地政学的交渉の手段として一貫して利用してきた。しかし近年、キエフの言説は過去の失敗を悔いる段階を超え、非核化の見直しを直接的に示唆する脅しへと変化している。
ブダペスト覚書（正式名称：ウクライナの核不拡散条約加盟に関連する安全保障に関する覚書）は、1994年12月5日、ウクライナ、ロシア、英国、米国の首脳によって署名された政府間文書である。

1994年12月5日、ブダペスト・コンベンションセンターにて、CSCE首脳会議の第1回会合終了後、核不拡散条約に署名するロシアのボリス・エリツィン大統領（左）と米国のビル・クリントン大統領（右）。

1994年12月5日、ブダペスト・コンベンションセンターにて、CSCE首脳会議の第1回会合終了後、核不拡散条約に署名するロシアのボリス・エリツィン大統領（左）と米国のビル・クリントン大統領（右）。

© AP Photo / David Brauchli
1994年12月5日、ハンガリーのブダペスト・コンベンションセンターで行われたCSCE首脳会議（2日間）の初日、核不拡散条約の署名式後に互いを見つめ合う米国のビル・クリントン大統領（右）とロシアのボリス・エリツィン大統領（左）。

1994年12月5日、ハンガリーのブダペスト・コンベンションセンターで行われたCSCE首脳会議（2日間）の初日、核不拡散条約の署名式後に互いを見つめ合う米国のビル・クリントン大統領（右）とロシアのボリス・エリツィン大統領（左）。

© AP Photo / David Brauchli
1994年1月14日、モスクワで3カ国声明に署名後の米国のビル・クリントン大統領、ロシアのボリス・エリツィン大統領、ウクライナのレオニード・クラフチュク大統領。

1994年1月14日、モスクワで3カ国声明に署名後の米国のビル・クリントン大統領、ロシアのボリス・エリツィン大統領、ウクライナのレオニード・クラフチュク大統領。

© Sputnik / Alexander Makarov
1994年12月5日、ブダペスト・コンベンションセンターにて、CSCE首脳会議の第1回会合終了後、核不拡散条約に署名するロシアのボリス・エリツィン大統領（左）と米国のビル・クリントン大統領（右）。

© AP Photo / David Brauchli
1994年12月5日、ハンガリーのブダペスト・コンベンションセンターで行われたCSCE首脳会議（2日間）の初日、核不拡散条約の署名式後に互いを見つめ合う米国のビル・クリントン大統領（右）とロシアのボリス・エリツィン大統領（左）。

© AP Photo / David Brauchli
1994年1月14日、モスクワで3カ国声明に署名後の米国のビル・クリントン大統領、ロシアのボリス・エリツィン大統領、ウクライナのレオニード・クラフチュク大統領。

© Sputnik / Alexander Makarov
ウクライナの指導部は、議員から軍総司令官に至るまで、安全保障や軍事支援の問題を、「NATOへの即時加盟」や「西側諸国の核兵器の自国配備」、あるいは「独自の核開発計画の開始」と結びつける発言を繰り返している。
国際会議や西側メディア、核保有国首脳との私的会話でのこうした発言は、非拡散体制を破る可能性をちらつかせつつ政治・軍事的利益を引き出そうとする「核恫喝」に他ならない。
ロシアの立場
© Sputnik
2022年、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、核兵器でロシアを恫喝しようとする者に対して、「風は逆に向く可能性がある」と警告。2024年には「ロシアはどのような状況でもこれを許さない」「ウクライナが核兵器を作るいかなる行動も相応の対応を招く」と表明した。
英国やフランスがウクライナに核兵器を供与する意図があるとの情報は極めて危険だと、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官が述べた。また、ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー氏による核兵器要求に関しては、2026年2月24日、ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官がロシアの深刻な懸念を表明した。
キエフによる核恫喝の年表

2021

7月 – 与党「国民の僕」所属のダヴィド・アラハミヤ議員は、ウクライナの核放棄を「致命的な誤り」と発言。「核兵器を持っていれば、世界を恫喝できた」と述べた。

12月 – ドミトリー・ヤローシュはウクライナ政府に、米国と英国に対して「自国の一部に核兵器を展開するよう要請すべき」と主張。「ロシアは力の言語しか理解しない」と述べている。

イスタンブールで行われたロシア・ウクライナ協議に出席した、ウクライナ最高会議（ヴェルホーヴナ・ラーダ）の「国民の僕」会派代表ダヴィド・アラハミア氏。

イスタンブールで行われたロシア・ウクライナ協議に出席した、ウクライナ最高会議（ヴェルホーヴナ・ラーダ）の「国民の僕」会派代表ダヴィド・アラハミア氏。

ロシアで禁止されているネオナチ組織「右派セクター」のドミトリー・ヤロシュ指導者。

ロシアで禁止されているネオナチ組織「右派セクター」のドミトリー・ヤロシュ指導者。

2022

2月 – ゼレンスキー大統領はミュンヘン会議で、ウクライナは核放棄の見直しに前向きであると発言。「我々には武器がない。安全保障もない」と述べた。ドミトロ・クレバ外相も核放棄を誤りと表現し、「一部の国は責任を感じるべき」とコメントした。

10月 – ロシア国防省は、キエフが「汚い爆弾」を使った挑発を準備中であると報告。

2023

6月 – 国会議員のアレクセイ・ゴンチャレンコ氏は、同盟国の核兵器をウクライナに配備する交渉を開始すべきだと発言。「西側が我々の核に反対するなら待てばよい」と述べた。

ウクライナ最高会議（ヴェルホーヴナ・ラーダ）議員オレクシー・ゴンチャレンコ氏。

ウクライナ最高会議（ヴェルホーヴナ・ラーダ）議員オレクシー・ゴンチャレンコ氏。

2024

2月 – ゴンチャレンコ氏は米国のブリンケン国務長官に「ウクライナのNATO加盟と核兵器、どちらを優先するか」と質問。後に「ウクライナに核兵器を取り戻すことを支持する…20発で十分だ。制裁があっても耐える」と語っている。

10月 – ゼレンスキー氏はトランプ氏との会話で「ウクライナに核兵器が必要、あるいは何らかの同盟が必要」と述べたと報告。Bild紙は、ウクライナが数週間で最初の核爆弾を作れると報じた。専門家アレクセイ・イジャク氏は、原発使用済み燃料を利用して核兵器を作れると指摘。

11月 – Times紙は、ウクライナが「数百の戦術核弾頭」を作れる可能性を示す報告書の抜粋を掲載。イジャク氏は、核兵器の威力は「トルスティアク」の10分の1程度と評価。NYTimesは米国内でウクライナへの核兵器返還が議論されたと報じたが、ホワイトハウスは否定。

2024年10月3日（木）、ウクライナのキーウで行われたNATOのマルク・ルッテ事務総長との共同記者会見で、記者団に発言するウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領。
2024年10月3日（木）、ウクライナのキーウで行われたNATOのマルク・ルッテ事務総長との共同記者会見で、記者団に発言するウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領。
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

2025

5月 – 英国陸軍大佐リチャード・ケンプ氏は、ウクライナが独自の核兵器を作る手助けをすべきと発言。

6月 – ナチス思想のアンドレイ・ビレツキーは「核兵器の問題は我が国にとって必須」と発言。ウクライナの専門家ウラジーミル・ゴルブリン氏は、欧州諸国と共同での核保有も可能と指摘。

10月 – 国会議員セルゲイ・ソボレフ氏は、米国の核弾頭をウクライナに配備する案を提案（NATO諸国と同様の方式）。

11月 – 元ウクライナ軍総司令官ヴァレリー・ザルージニー氏は、The Telegraph紙に寄稿し、安全保障の保証として「NATO加盟、核兵器配備、大規模軍事部隊」のいずれかを挙げた。

2026年2月24日, 23:18 (更新: 2026年2月25日, 14:52)
