【ウクライナによる核恫喝】

2022年、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、核兵器でロシアを恫喝しようとする者に対して、「風は逆に向く可能性がある」と警告。2024年には「ロシアはどのような状況でもこれを許さない」「ウクライナが核兵器を作るいかなる行動も相応の対応を招く」と表明した。