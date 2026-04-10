【プーチン大統領、復活祭の一時停戦を発表】

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復活祭（イースター）に合わせた一時停戦は、日本時間11日午後10時から13日午前6時まで実施される。ロシアは、ウクライナ側もロシアの例にならうことを期待している。ロシア大統領府が発表した。