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【米軍普天間飛行場 移設を待ちつづけて30年】

【米軍普天間飛行場 移設を待ちつづけて30年】

Sputnik 日本

... 2026年4月17日, Sputnik 日本

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「世界で一番危険な基地」2003年、当時のドナルド・ラムズフェルド国防長官は、空から視察した普天間基地を「世界で一番危険な基地」と呼んだ。一体何が彼をそこまで震撼させたのだろうか？ 基地は宜野湾市は人口密集地の中心にあり、周囲を住宅や学校、その他の民間施設にびっしりと囲まれている。このため、騒音はおろか、航空事故など、民間へのリスクが高い。安全や騒音の問題に加え、飛行中の航空機からの物体の落下や、米兵による暴行事件などに対して地元住民は長年にわたって抗議を続けてきた。1995年9月、3人の米兵が12歳の少女に性暴行を加えた事件は、沖縄だけでなく日本全国に激しい抗議運動を引き起こした。だが、こうした暴行はこれが初めてのことではなく、いまだに後を絶たない。そしてこの事件が引き金となり、日米は政府間で一連の協議を行い、その結果。1996年4月12日、両国は普天間基地を別の場所に移設することを条件に、その返還に合意したと発表した。米国は条件を提示日本側は当初、移転先として名護市辺野古の沿岸地域を選定し、5～7年以内に代替施設を建設する計画だった。これに対して米国は、新しい基地の使用が可能になり次第、普天間飛行場からの撤退を約束していた。ところが日本政府は辺野古でも大多数の住民の反対に直面した。辺野古基地建設に向けた準備は2017年に始まった。だが、地元自治体は反対し、住民の抗議、政治論争や訴訟は止むことはなかった。これについて当時の沖縄県知事、翁長雄志氏は次のように語っている。辺野古基地の建設はこれまで何度も中断と再開を繰り返してきた。当時から米側は辺野古基地に、普天間のような2740メートルの滑走路を1本作るのではなく、1800メートルの滑走路を2本を建設するという日本側の計画に納得していなかった。米国防総省の出した声明には、「代替滑走路の選定の完了は日本政府の責務であり、選定が行われるまでは、普天間基地は日本側に返還されない」と記されている。先日、米国防総省はこの声明を確証した。ところが小泉防衛相は自身のXアカウント上に、緊急事態発生の際の海兵隊による民間施設の使用の改善に関しては、必要な法的枠組みはすでに整っているため、これは当初の合意の変更には当たらないと明らかにしている。移転はさらに10年先送り沖縄住民の反対にもかかわらず、辺野古基地の建設は続いているが、技術的な問題などを含め、大幅な遅れが生じている。沿岸部の埋め立て工事で総面積66ヘクタールに及ぶ軟弱地盤が発見された。補強には7万本以上の杭を打ち込まねばならず、これで工期が延び、費用増加が発生している。新基地建設工事は大部分が防衛省の負担で進められている。2024年1月、内閣官房長官だった林芳正氏は、大浦湾周辺での工事開始を発表し、着実に工事を進めていくことが普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し危険性除去につながる、と従来の政府方針を繰り返した。変更後の工事開始から完了までに3年を要することを考慮すれば、普天間飛行場の全面返還は2036年頃となる。あの手この手で保持 米国に普天間飛行場は要る＝専門家普天間飛行場および沖縄全体が米国の戦略的拠点としていかに重要か、中国現代アジア研究、日本調査センターのワレリー・キスタノフ所長は次のように語る。だが、キスタノフ氏の見解では、沖縄から米国が監視対象としているのはアジアだけではない。沖縄の米軍基地の触手は、世界の遠く離れた地にまで及んでいる。

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