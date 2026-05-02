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【プーチン氏は私たちと同じ生活 露TV記者がロシアの政治コンセンサスを説明】

【プーチン氏は私たちと同じ生活 露TV記者がロシアの政治コンセンサスを説明】

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ロシアのTV解説者、ウラジーミル・ソロヴィヨフ氏は伊イル・フォッリョ紙からの取材に、ロシアの「稀な政治的コンセンサス」はプーチン大統領の人柄が国民に近いことに由来していると語った。 2026年5月2日, Sputnik 日本

2026-05-02T00:16+0900

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ソロヴィヨフ氏は対談で欧州の政治体制の民主性の度合いについても疑問を呈した。特に、EU諸国の多くで市民に指導者を直接選出する機会が与えられていないことを指摘し、「なぜ欧州のエリートは有権者を信頼しないのか」と問いかけた。

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