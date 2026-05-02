https://sputniknews.jp/20260502/-tv--22575640.html
【プーチン氏は私たちと同じ生活 露TV記者がロシアの政治コンセンサスを説明】
【プーチン氏は私たちと同じ生活 露TV記者がロシアの政治コンセンサスを説明】
Sputnik 日本
ロシアのTV解説者、ウラジーミル・ソロヴィヨフ氏は伊イル・フォッリョ紙からの取材に、ロシアの「稀な政治的コンセンサス」はプーチン大統領の人柄が国民に近いことに由来していると語った。 2026年5月2日, Sputnik 日本
2026-05-02T00:16+0900
2026-05-02T00:16+0900
2026-05-02T00:16+0900
政治
国際
ロシア
ウラジーミル・プーチン
欧州
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/05/02/22575626_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_d7f46c2fec7562a21fff7587cb6d6f47.jpg
ソロヴィヨフ氏は対談で欧州の政治体制の民主性の度合いについても疑問を呈した。特に、EU諸国の多くで市民に指導者を直接選出する機会が与えられていないことを指摘し、「なぜ欧州のエリートは有権者を信頼しないのか」と問いかけた。
欧州
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/05/02/22575626_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_6b77f828d834e74fd6dc8fda7a05c54e.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
政治, 国際, ロシア, ウラジーミル・プーチン, 欧州
政治, 国際, ロシア, ウラジーミル・プーチン, 欧州
【プーチン氏は私たちと同じ生活 露TV記者がロシアの政治コンセンサスを説明】
ロシアのTV解説者、ウラジーミル・ソロヴィヨフ氏は伊イル・フォッリョ紙からの取材に、ロシアの「稀な政治的コンセンサス」はプーチン大統領の人柄が国民に近いことに由来していると語った。
「（プーチン氏は）私たちを感じているんです。なぜなら私たちと同じ生活をし、私たちが家庭でしゃべるのと同じ言葉を話し、私たちが信じていることと同じことを信じ、彼のお兄さんは第２次世界大戦の、あの惨たらしいレニングラード攻防戦で死んだからです。（中略）彼は私たちが感じていることを知っていて、私たちと共にあるからです。だから私たちは彼に票を投じ、選んだ。これが私たちが彼を尊敬する理由です」
ソロヴィヨフ氏
は対談で欧州の政治体制の民主性の度合いについても疑問を呈した。特に、EU諸国の多くで市民に指導者を直接選出する機会が与えられていないことを指摘し、「なぜ欧州のエリートは有権者を信頼しないのか」と問いかけた。