https://sputniknews.jp/20260509/22613253.html

【プーチン大統領「ソビエト人民が世界をナチズムから救った」】

【プーチン大統領「ソビエト人民が世界をナチズムから救った」】

Sputnik 日本

ロシアのプーチン大統領は9日、モスクワの赤の広場で開かれた戦勝記念パレードで演説。大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）での犠牲者を悼み、1分間の黙祷を宣言した。 2026年5月9日, Sputnik 日本

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ウラジーミル・プーチン

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ロシアのプーチン大統領は9日、モスクワの赤の広場で開かれた戦勝記念パレードで演説。大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）での犠牲者を悼み、1分間の黙祷を宣言した。

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