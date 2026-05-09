https://sputniknews.jp/20260509/22613253.html
【プーチン大統領「ソビエト人民が世界をナチズムから救った」】
【プーチン大統領「ソビエト人民が世界をナチズムから救った」】
Sputnik 日本
ロシアのプーチン大統領は9日、モスクワの赤の広場で開かれた戦勝記念パレードで演説。大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）での犠牲者を悼み、1分間の黙祷を宣言した。 2026年5月9日, Sputnik 日本
2026-05-09T16:36+0900
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ウラジーミル・プーチン
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ロシアのプーチン大統領は9日、モスクワの赤の広場で開かれた戦勝記念パレードで演説。大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）での犠牲者を悼み、1分間の黙祷を宣言した。
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【プーチン大統領「ソビエト人民が世界をナチズムから救った」】
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ロシアのプーチン大統領は9日、モスクワの赤の広場で開かれた戦勝記念パレードで演説。大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）での犠牲者を悼み、1分間の黙祷を宣言した。