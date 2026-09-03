https://sputniknews.jp/20260903/23253349.html
【プーチン露大統領の演説はじまる 東方経済フォーラム】
【プーチン露大統領の演説はじまる 東方経済フォーラム】
Sputnik 日本
プーチン露大統領の演説はじまる 東方経済フォーラム 2026年9月3日, Sputnik 日本
2026-09-03T15:04+0900
2026-09-03T15:04+0900
2026-09-03T15:04+0900
ウラジーミル・プーチン
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/09/03/23253402_0:56:3440:1991_1920x0_80_0_0_94e415478586a30f1ca2dd45d6be6855.jpg
プーチン露大統領の演説はじまる 東方経済フォーラム
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ウラジーミル・プーチン
【プーチン露大統領の演説はじまる 東方経済フォーラム】
プーチン露大統領の演説はじまる 東方経済フォーラム
プーチン露大統領の演説はじまる 東方経済フォーラム