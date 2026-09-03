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【プーチン露大統領の演説はじまる　東方経済フォーラム】
【プーチン露大統領の演説はじまる　東方経済フォーラム】
Sputnik 日本
プーチン露大統領の演説はじまる　東方経済フォーラム 2026年9月3日, Sputnik 日本
2026-09-03T15:04+0900
2026-09-03T15:04+0900
ウラジーミル・プーチン
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プーチン露大統領の演説はじまる　東方経済フォーラム
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ウラジーミル・プーチン
ウラジーミル・プーチン

【プーチン露大統領の演説はじまる　東方経済フォーラム】

2026年9月3日, 15:04
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ВЭФ-2026. Пленарное заседание - Sputnik 日本, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
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プーチン露大統領の演説はじまる　東方経済フォーラム
プーチン露大統領の演説はじまる　東方経済フォーラム
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