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【プーチン大統領とモディ首相、11日に露印首脳会談へ＝ペスコフ報道官】
【プーチン大統領とモディ首相、11日に露印首脳会談へ＝ペスコフ報道官】
Sputnik 日本
2026年9月8日, Sputnik 日本
2026-09-08T17:59+0900
2026-09-08T17:59+0900
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ウラジーミル・プーチン
ウラジーミル・プーチン

【プーチン大統領とモディ首相、11日に露印首脳会談へ＝ペスコフ報道官】

2026年9月8日, 17:59
© POOL / メディアバンクへ移行Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию - Sputnik 日本, 1920, 08.09.2026
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