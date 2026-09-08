https://sputniknews.jp/20260908/11-23282207.html
【プーチン大統領とモディ首相、11日に露印首脳会談へ＝ペスコフ報道官】
【プーチン大統領とモディ首相、11日に露印首脳会談へ＝ペスコフ報道官】
Sputnik 日本
2026年9月8日, Sputnik 日本
2026-09-08T17:59+0900
2026-09-08T17:59+0900
2026-09-08T17:59+0900
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ウラジーミル・プーチン
【プーチン大統領とモディ首相、11日に露印首脳会談へ＝ペスコフ報道官】