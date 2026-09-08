日本
https://sputniknews.jp/20260908/23283769.html
プーチン露大統領とトランプ米大統領が電話会談した
プーチン露大統領とトランプ米大統領が電話会談した
Sputnik 日本
ロシアのウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。 2026年9月8日, Sputnik 日本
2026-09-08T23:22+0900
2026-09-08T23:36+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/05/13/19971660_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_d34ca6947963b2e370da61a6b317b69b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/05/13/19971660_171:0:1251:810_1920x0_80_0_0_af4129658608d3bba5817b81522ebf4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ウラジーミル・プーチン, 米国, 国際
ウラジーミル・プーチン, 米国, 国際

プーチン露大統領とトランプ米大統領が電話会談した

2026年9月8日, 23:22 (更新: 2026年9月8日, 23:36)
© 写真 : AP Photo/House Select Committee, Sputnik/Aleksei Druzhininプーチン露大統領とトランプ米大統領が電話会談した
プーチン露大統領とトランプ米大統領が電話会談した - Sputnik 日本, 1920, 08.09.2026
© 写真 : AP Photo/House Select Committee, Sputnik/Aleksei Druzhinin
サイン
ロシアのウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2026 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала