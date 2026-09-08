https://sputniknews.jp/20260908/23283769.html
プーチン露大統領とトランプ米大統領が電話会談した
プーチン露大統領とトランプ米大統領が電話会談した
Sputnik 日本
ロシアのウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。 2026年9月8日, Sputnik 日本
2026-09-08T23:22+0900
2026-09-08T23:22+0900
2026-09-08T23:36+0900
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ウラジーミル・プーチン, 米国, 国際
プーチン露大統領とトランプ米大統領が電話会談した
2026年9月8日, 23:22 (更新: 2026年9月8日, 23:36)
ロシアのウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。