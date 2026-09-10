https://sputniknews.jp/20260910/11-23294589.html
プーチン大統領と習近平国家主席は、11月にAPEC首脳会議の場で会談を行うことで合意した＝露大統領補佐官
プーチン大統領と習近平国家主席は、11月にAPEC首脳会議の場で会談を行うことで合意した＝露大統領補佐官
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ロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席は、11月に中国・深圳で開かれるAPEC首脳会議の場で会談することで合意した。ロシアのウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。 2026年9月10日, Sputnik 日本
2026-09-10T21:37+0900
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2026-09-10T21:42+0900
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プーチン大統領と習近平国家主席は、11月にAPEC首脳会議の場で会談を行うことで合意した＝露大統領補佐官
2026年9月10日, 21:37 (更新: 2026年9月10日, 21:42)
ロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席は、11月に中国・深圳で開かれるAPEC首脳会議の場で会談することで合意した。ロシアのウシャコフ大統領補佐官が明らかにした。