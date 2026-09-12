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【インドで第18回BRICS首脳会議開幕へ 拡大するBRICS、創設20周年の節目】

【インドで第18回BRICS首脳会議開幕へ 拡大するBRICS、創設20周年の節目】

Sputnik 日本

9月12～13日にインドのニューデリーで第18回BRICS首脳会議が開かれる。拡大により11カ国体制となったBRICS加盟国の首脳に加え、パートナー国や招待国も参加する予定。BRICSは増大する経済力をより緊密な協力や国際舞台での影響力拡大につなげることを目指している。 2026年9月12日, Sputnik 日本

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インドは今年、BRICSの議長国を務めている。ニューデリーのバーラト・マンダパムで2日間にわたって開かれる首脳会議では、貿易、金融、国境を越えた決済、エネルギー、新興技術、グローバル・サウスの優先課題などが主要な議題となる見通し。今回の首脳会議は、BRICSが協力開始から20周年の節目を迎え、拡大を経て新たな段階に入る中で開催される。現在の加盟国は、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、インドネシアの11カ国。さらに、ベラルーシ、ボリビア、キューバ、カザフスタン、マレーシア、ナイジェリア、タイ、ウガンダ、ウズベキスタン、ベトナムの10カ国がパートナー国として参加している。BRICS加盟国は世界人口の約49％、世界GDPの40％、国際貿易の26％を占め、貿易、エネルギー、金融、国際情勢における影響力を拡大している。インドが掲げるBRICSでの優先事項インドがBRICS議長国を務めるのは今回で4回目。議長国として掲げる今年のテーマは「強靭性、イノベーション、協力、持続可能性の構築」。人々を中心に据えた「Humanity First（人類最優先）」のアプローチに重点を置いている。インドは以下の分野で実質的な成果を目指している。また、インドは統合決済インターフェース（UPI）やデジタル公共インフラの経験を活かし、BRICS諸国間の金融的なつながり強化も目指している。プーチン大統領とモディ首相の会談は戦略的重要性を高めるBRICS首脳会議に先立ち、ロシアのプーチン大統領は11日にモディ首相と会談し、インドとロシアの戦略的パートナーシップなどについて協議した。プーチン大統領は、第24回露印年次首脳会談のためモディ首相をロシアに招待した。モディ首相は招待を受け入れた。インドとロシアは、防衛、エネルギー、原子力、宇宙、貿易といった幅広い分野で協力関係を維持している。2025～26年度の二国間貿易額は600億ドル近くに達した。主に、インドによるロシア産エネルギーの輸入が牽引した。両国は2030年までに貿易額を1000億ドルに拡大する目標を掲げ、決済の仕組み、物流、市場アクセスの改善に取り組んでいる。習国家主席の出席がもたらす新たな側面中国の習近平国家主席もBRICS首脳会議に出席する見通し。これにより、首脳会議はさらに戦略的な意味合いを持つことになる。習氏の訪印は、2019年にインド南部マハーバリプラムで行われた非公式会談以来、およそ7年ぶりとなる。インドと中国は現在も、両国関係の管理に向けた取り組みを続けている。インドにとってBRICSは、開発、貿易、技術、エネルギー、金融など、より広範な合意形成が可能な分野に重点を置きつつ、中国やロシア、その他の主要新興国と関与していくための枠組みとなっています。中国の習近平国家主席の出席も見込まれており、首脳会議はさらに戦略的な意味合いを持つことになる。習氏が訪印すれば、2019年にママッラプラムで開催された非公式首脳会談以来、初めてのインド訪問となる。インドと中国は現在も、両国関係の管理に向けた取り組みを続けている。インドにとってBRICSは、開発、貿易、技術、エネルギー、金融といったより幅広い合意形成が可能な分野に重点を置きつつ、中国やロシア、その他の主要新興国と関与していくための枠組みを提供している。グローバルサウスの発言力強化インドは、国際機関における途上国の発言力強化を目指しており、国連での代表性向上や国際金融システムの改革などを求めている。2015年に授権資本1000億ドルで設立された新開発銀行（NDB）は、インフラ整備や持続可能な開発プロジェクトへの資金供給を行うBRICSの重要なメカニズムであり続けている。インド政府にとって、こうした機関の強化は、開発金融の拡充、より包摂的なグローバル・ガバナンスの構築、「南南協力」の強化に向けた広範な取り組みの一環だ。BRICSは今年、創設20周年を迎えた。ニューデリーでの首脳会議では、拡大したこの枠組みがその経済力や人口規模を実際の協力や国際的な影響力の拡大につなげられるかどうかが試されるだろう。

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