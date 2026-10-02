https://sputniknews.jp/20261002/23418918.html
【プーチン大統領の演説が始まった】
【プーチン大統領の演説が始まった】
Sputnik 日本
2026年10月2日, Sputnik 日本
2026-10-02T00:13+0900
2026-10-02T00:13+0900
2026-10-02T00:35+0900
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ウラジーミル・プーチン, 政治
【プーチン大統領の演説が始まった】
2026年10月2日, 00:13 (更新: 2026年10月2日, 00:35)