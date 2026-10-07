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【プーチン大統領、APEC首脳会議に合わせて習近平主席と2者会談実施へ】

【プーチン大統領、APEC首脳会議に合わせて習近平主席と2者会談実施へ】

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首脳会談について合意したものの、具体的な日時について明言するのは現時点は難しい。ロシアのウシャコフ大統領補佐官はこう述べた。APEC首脳会議は11月18～19日に中国の深圳で開かれる。 2026年10月7日, Sputnik 日本

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ウシャコフ氏はまた、同会議に合わせたトランプ米大統領を交えた3者会談の開催については、まだ協議されていないと指摘した。トランプ大統領が首脳会議に出席する場合、3カ国首脳会議の機会が設けられるかどうかは、APEC首脳会議の議長国である中国の決定にかかっているという。

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