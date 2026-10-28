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ロシア・アフリカ首脳会議
ロシアのモスクワで28、29両日、経済人道フォーラム「ロシア・アフリカ」の首脳サミットが行われる。
https://sputniknews.jp/20261028/23587977.html
【ロシア、「同国版スターリンク」の開発を誇りに思う＝プーチン大統領】
【ロシア、「同国版スターリンク」の開発を誇りに思う＝プーチン大統領】
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「ラススベートは、この分野におけるロシア連邦の最初の一歩にすぎない」とプーチン大統領は述べた。 2026年10月28日, Sputnik 日本
2026-10-28T22:44+0900
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ウラジーミル・プーチン, 国際, ロシア
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【ロシア、「同国版スターリンク」の開発を誇りに思う＝プーチン大統領】

2026年10月28日, 22:44
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プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 28.10.2026
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「ラススベートは、この分野におけるロシア連邦の最初の一歩にすぎない」とプーチン大統領は述べた。
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