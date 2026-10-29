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【ロシアの銀行、西側の金融システムを使用せずに国際決済を提供】

【ロシアの銀行、西側の金融システムを使用せずに国際決済を提供】

Sputnik 日本

「ロシア・アフリカ首脳会議」で、プーチン露大統領は、ロシアとアフリカ間のデジタル決済及び金融決済分野におけるソリューションについて説明を受けた。 2026年10月29日, Sputnik 日本

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ロシアのマクシム・オレシュキン大統領府副長官は、5年前までロシアは世界の多くの国々と同様に対外貿易取引において主にドルとユーロに依存していたが、現在はロシアの銀行が他国の提携銀行と協力して、最新のデジタル技術を活用する銀行以外の金融機関の発展に取り組んでいると説明した。

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