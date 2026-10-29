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【プーチン大統領「露企業は植民地主義的なやり方で資源を吸い上げない」　ロシア・アフリカ首脳会議】
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2026年10月29日, Sputnik 日本
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【プーチン大統領「露企業は植民地主義的なやり方で資源を吸い上げない」　ロシア・アフリカ首脳会議】

2026年10月29日, 17:43 (更新: 2026年10月29日, 18:32)
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Путин - Sputnik 日本, 1920, 29.10.2026
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