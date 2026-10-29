https://sputniknews.jp/20261029/23594173.html
【プーチン大統領「露企業は植民地主義的なやり方で資源を吸い上げない」 ロシア・アフリカ首脳会議】
【プーチン大統領「露企業は植民地主義的なやり方で資源を吸い上げない」 ロシア・アフリカ首脳会議】
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2026年10月29日, Sputnik 日本
2026-10-29T17:43+0900
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2026-10-29T18:32+0900
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国際, ロシア, ウラジーミル・プーチン, アフリカ
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【プーチン大統領「露企業は植民地主義的なやり方で資源を吸い上げない」 ロシア・アフリカ首脳会議】
2026年10月29日, 17:43 (更新: 2026年10月29日, 18:32)
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