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【プーチン大統領、訪露のウィトコフ、クシュナー両特使と協議へ＝ウシャコフ大統領補佐官】
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ロシアのウシャコフ大統領補佐官は、プーチン大統領が米国のウィトコフ特使およびクシュナー氏と会談し、ウクライナ紛争の和平実現に向けた問題について協議すると明らかにした。 2026年11月12日, Sputnik 日本
2026-11-12T17:21+0900
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また、ウシャコフ氏は記者団の質問に答え、欧州側は和平交渉の担当者をまだ選出できていないと指摘。欧州側が和平問題について誰と接触するのか、現時点では決まっていないと述べた。
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【プーチン大統領、訪露のウィトコフ、クシュナー両特使と協議へ＝ウシャコフ大統領補佐官】
2026年11月12日, 17:21 (更新: 2026年11月12日, 17:29)
ロシアのウシャコフ大統領補佐官は、プーチン大統領が米国のウィトコフ特使およびクシュナー氏と会談し、ウクライナ紛争の和平実現に向けた問題について協議すると明らかにした。
また、ウシャコフ氏は記者団の質問に答え、欧州側は和平交渉の担当者をまだ選出できていないと指摘。欧州側が和平問題について誰と接触するのか、現時点では決まっていないと述べた。
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