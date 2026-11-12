https://sputniknews.jp/20261112/23679294.html
【プーチン大統領、ウィトコフ氏とクシュナー氏と会談】
【プーチン大統領、ウィトコフ氏とクシュナー氏と会談】
Sputnik 日本
プーチン大統領は、ウクライナに関する人道分野の取り組みで成果が上がっていると指摘した。 2026年11月12日, Sputnik 日本
2026-11-12T21:16+0900
2026-11-12T21:16+0900
2026-11-12T21:27+0900
ウラジーミル・プーチン
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プーチン大統領はウィトコフ氏とクシュナー氏に対し、モスクワとキエフの接触を調整したことについてトランプ氏に、また人道問題の解決への参加についてトランプ氏の妻メラニア氏に、それぞれ感謝を伝えるよう求めた。ウィトコフ氏はプーチン氏との会談で、モスクワとキエフの間で予定されている捕虜交換は、解決に向けた進展を示していると述べた。
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【プーチン大統領、ウィトコフ氏とクシュナー氏と会談】
2026年11月12日, 21:16 (更新: 2026年11月12日, 21:27)
プーチン大統領は、ウクライナに関する人道分野の取り組みで成果が上がっていると指摘した。
プーチン大統領はウィトコフ氏とクシュナー氏に対し、モスクワとキエフの接触を調整したことについてトランプ氏に、また人道問題の解決への参加についてトランプ氏の妻メラニア氏に、それぞれ感謝を伝えるよう求めた。
ウィトコフ氏はプーチン氏との会談で、モスクワとキエフの間で予定されている捕虜交換は、解決に向けた進展を示していると述べた。