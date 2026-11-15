https://sputniknews.jp/20261115/19-23694387.html
【プーチン大統領、習近平国家主席、トランプ大統領、19日に深圳で会談＝ペスコフ報道官】
【プーチン大統領、習近平国家主席、トランプ大統領、19日に深圳で会談＝ペスコフ報道官】
Sputnik 日本
2026年11月15日, Sputnik 日本
2026-11-15T01:39+0900
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ウラジーミル・プーチン, 政治, アジア, 国際
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【プーチン大統領、習近平国家主席、トランプ大統領、19日に深圳で会談＝ペスコフ報道官】
2026年11月15日, 01:39 (更新: 2026年11月15日, 02:39)
© REUTERS PAプーチン大統領、習近平国家主席、トランプ大統領
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