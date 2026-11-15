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【プーチン大統領、習近平国家主席、トランプ大統領、19日に深圳で会談＝ペスコフ報道官】
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2026年11月15日, Sputnik 日本
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ウラジーミル・プーチン, 政治, アジア, 国際
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【プーチン大統領、習近平国家主席、トランプ大統領、19日に深圳で会談＝ペスコフ報道官】

2026年11月15日, 01:39 (更新: 2026年11月15日, 02:39)
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プーチン大統領、習近平国家主席、トランプ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 15.11.2026
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