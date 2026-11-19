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【プーチン大統領「外交史に刻まれる出来事になった」】
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プーチン露大統領は、習近平国家主席およびトランプ米大統領との3カ国会談について、「外交史に残る一幕となった」と述べた。また、「このような3カ国首脳会談が今後も継続されることを望む」と語った。 2026年11月19日, Sputnik 日本
2026-11-19T21:00+0900
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ウラジーミル・プーチン, 国際, 政治, 米国
【プーチン大統領「外交史に刻まれる出来事になった」】
プーチン露大統領は、習近平国家主席およびトランプ米大統領との3カ国会談について、「外交史に残る一幕となった」と述べた。また、「このような3カ国首脳会談が今後も継続されることを望む」と語った。