【プーチン大統領「外交史に刻まれる出来事になった」】

© POOL メディアバンクへ移行 Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа © POOL / メディアバンクへ移行

プーチン露大統領は、習近平国家主席およびトランプ米大統領との3カ国会談について、「外交史に残る一幕となった」と述べた。また、「このような3カ国首脳会談が今後も継続されることを望む」と語った。