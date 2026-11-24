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【プーチン大統領、習主席とトランプ米大統領との会談結果について安全保障会議で協議＝ペスコフ報道官】
【プーチン大統領、習主席とトランプ米大統領との会談結果について安全保障会議で協議＝ペスコフ報道官】
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🔹 プーチン大統領は、深圳での会談において、トランプ氏や習近平氏にいかなる文書も手渡していない。 2026年11月24日, Sputnik 日本
2026-11-24T20:18+0900
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ウラジーミル・プーチン
ウクライナ
ドナルド・トランプ
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🔹 プーチン大統領は、深圳での会談において、トランプ氏や習近平氏にいかなる文書も手渡していない。🔹 ロシア、米国、ウクライナによる次回の3者協議の日程は、まだ決まっていない。🔹 モスクワは、ウクライナの和平プロセスに欧州諸国がどのような貢献をできるのか、現時点ではまだ把握していない。
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ロシア, ウラジーミル・プーチン, ウクライナ, ドナルド・トランプ
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【プーチン大統領、習主席とトランプ米大統領との会談結果について安全保障会議で協議＝ペスコフ報道官】
2026年11月24日, 20:18 (更新: 2026年11月24日, 20:19)
🔹 プーチン大統領は、深圳での会談において、トランプ氏や習近平氏にいかなる文書も手渡していない。
🔹 ロシア、米国、ウクライナによる次回の3者協議の日程は、まだ決まっていない。
🔹 モスクワは、ウクライナの和平プロセスに欧州諸国がどのような貢献をできるのか、現時点ではまだ把握していない。