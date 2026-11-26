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【プーチン大統領、カザフ大統領と会談】
【プーチン大統領、カザフ大統領と会談】
Sputnik 日本
プーチン大統領はクレムリンでカザフスタンのトカエフ大統領と会談した。 2026年11月26日, Sputnik 日本
2026-11-26T04:30+0900
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プーチン大統領は、ロシアとカザフスタンの相互決済の96％が自国通貨で行われていると述べた。
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ウラジーミル・プーチン, カザフスタン
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【プーチン大統領、カザフ大統領と会談】
2026年11月26日, 04:30
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プーチン大統領はクレムリンでカザフスタンのトカエフ大統領と会談した。
プーチン大統領は、ロシアとカザフスタンの相互決済の96％が自国通貨で行われていると述べた。
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