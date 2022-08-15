https://sputniknews.jp/20220815/gdp22-12481461.html
GDP実質で2.2％増 感染拡大前の水準を回復
GDP実質で2.2％増 感染拡大前の水準を回復
日本の2022年4～6月期の国内総生産（GDP）速報値は、物価変動を除く実質で前期比0.5％増、3四半期連続のプラスとなった。日本政府が15日、発表した。 2022年8月15日, Sputnik 日本
2022-08-15T10:24+0900
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1年間続いた場合の年率換算は2.2％増だった。実質GDPの金額は年換算で542兆円、2019年10～12月期の540兆円を超え、新型コロナウイルス感染拡大前の水準を回復した。これより前、日本の主要企業の少なくとも 42% は、国内の景気が今後1年で停滞すると予測していると報じられていた。関連ニュース
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GDP実質で2.2％増 感染拡大前の水準を回復
日本の2022年4～6月期の国内総生産（GDP）速報値は、物価変動を除く実質で前期比0.5％増、3四半期連続のプラスとなった。日本政府が15日、発表した。
実質GDPの金額は年換算で542兆円、2019年10～12月期の540兆円を超え、新型コロナウイルス感染拡大前の水準を回復した。
これより前、日本の主要企業の少なくとも 42% は、国内の景気が今後1年で停滞する
と予測していると報じられていた。