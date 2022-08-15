https://sputniknews.jp/20220815/m62-12480417.html
太平洋ニューカレドニア沿岸でM6.2の地震
太平洋ニューカレドニア沿岸でM6.2の地震
太平洋のニューカレドニア沿岸でマグニチュード6.2の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2022年8月15日, Sputnik 日本
2022-08-15T07:40+0900
2022-08-15T07:40+0900
2022-08-15T07:40+0900
地震
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/666/32/6663258_0:1:3000:1689_1920x0_80_0_0_a411193067f825c46f395d3c50c6756e.jpg
地震は協定世界時（UTC）で14日21時4分（日本時間15日6時4分）に発生した。震源地は首都のヌメアから448キロの地点。震源の深さは80キロ。津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/666/32/6663258_140:0:2764:1968_1920x0_80_0_0_5fe6c4c16bb883c26b42266dfd042b97.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
地震, 災害・事故・事件
太平洋ニューカレドニア沿岸でM6.2の地震
太平洋のニューカレドニア沿岸でマグニチュード6.2の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震は協定世界時（UTC）で14日21時4分（日本時間15日6時4分）に発生した。震源地は首都のヌメア
から448キロの地点。震源の深さは80キロ。
津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。