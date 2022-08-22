https://sputniknews.jp/20220822/12592624.html
日本の超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長らが台湾へ出発
日本の超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長らが台湾へ出発
日本と台湾の関係強化に取り組む日本の超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長と事務局長が22日、台湾へ向けて出発した。TBS NEWS DIGが報じた。 2022年8月22日, Sputnik 日本
2022-08-22T14:36+0900
2022-08-22T14:36+0900
2022-08-22T14:39+0900
台湾
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/08/16/12592607_0:66:2895:1694_1920x0_80_0_0_93c1ce445c4c9618baa96c53348c9c1e.jpg
会長の古屋圭司衆議院議員と事務局長の木原稔衆議院議員は24日まで台北に滞在し、台湾の蔡英文総統と会談するほか、立法府、防衛当局の関係者とも面会する予定。古屋氏は「私達の台湾に対する姿勢、これをしっかり蔡英文総統はじめ関係者の皆様にしっかりお話をして意思疎通をしてくる。それはやはり、中国に対するけん制ということにも繋がる」と述べた。議連は会談で、台湾との関係を重視する姿勢を強調する方針。7月末には、日本の石破茂元防衛相ら超党派の国会議員団が台湾を訪問し、蔡英文総統と会談、台湾有事に備えて意見を交わした。米インディアナ州のエリック・ホルコム知事は21日、事前の発表なしに4日間の日程で台湾を訪問した。ホルコム氏は、当局者や半導体企業の関係者と会談する予定。また、科学技術分野及び貿易経済分野における協力に関するインディアナ州と台湾側との了解覚書に調印する見込み。関連記事
https://sputniknews.jp/20220811/eez-12432637.html
台湾
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/08/16/12592607_47:0:2654:1955_1920x0_80_0_0_d347054bcbbaacf025fca75d1af22751.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
台湾
日本の超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長らが台湾へ出発
2022年8月22日, 14:36 (更新: 2022年8月22日, 14:39)
日本と台湾の関係強化に取り組む日本の超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の会長と事務局長が22日、台湾へ向けて出発した。TBS NEWS DIGが報じた。
会長の古屋圭司衆議院議員と事務局長の木原稔衆議院議員は24日まで台北に滞在
し、台湾の蔡英文総統と会談するほか、立法府、防衛当局の関係者とも面会する予定。
古屋氏は「私達の台湾に対する姿勢
、これをしっかり蔡英文総統はじめ関係者の皆様にしっかりお話をして意思疎通をしてくる。それはやはり、中国
に対するけん制ということにも繋がる」と述べた。議連
は会談で、台湾との関係を重視する姿勢を強調する方針。
7月末には、日本の石破茂元防衛相ら超党派の国会議員団が台湾を訪問
し、蔡英文総統と会談、台湾有事に備えて意見を交わした。
米インディアナ州のエリック・ホルコム知事は21日、事前の発表なしに4日間の日程
で台湾を訪問した。ホルコム氏は、当局者や半導体企業の関係者と会談する予定。また、科学技術分野及び貿易経済分野における協力に関するインディアナ州と台湾側との了解覚書に調印する見込み。