https://sputniknews.jp/20220826/12649384.html

台湾、防衛費を増加へ 過去最高

台湾、防衛費を増加へ 過去最高

台湾政府は島周辺で長引く緊張の中で、軍事費を過去最高の5863億台湾ドル（2兆6500億円）に増やす来年の防衛予算案を発表した。台湾の中央通信が報じた。 2022年8月26日, Sputnik 日本

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台湾政府は軍事費を716億台湾元（13.9%）増加させることを提案している。この予算案では、戦闘機やその他の装備に1083億台湾元が割り当てられる。台湾の議会によって承認された場合、来年の防衛予算は、ここ数ヶ月で台湾海峡の緊張が高まる中で過去最高となる。米国のペロシ下院議長の訪台後、台湾をめぐる情勢が緊迫化した。台湾を自国の省の1 つと見なしている中国は、ペロシ氏の訪問を非難し、この動きに米国の台湾分離主義勢力の支持を見て取り、大規模な軍事演習を開始した。関連ニュース

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