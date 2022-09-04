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パキスタンの3分の1が水没 死者1260人以上

パキスタンの3分の1が水没 死者1260人以上

パキスタンの壊滅的な洪水と土砂崩れの犠牲者数は1260人を超えた。パキスタンの人口の 15% に相当する3300万人以上が災害の影響を受け、600万人以上が緊急の人道支援を必要としている。 2022年9月4日, Sputnik 日本

2022-09-04T10:00+0900

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パキスタン

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夏の初めから続くモンスーンの雨により、家、学校、医療施設、道路、橋が全国的に破壊され、農地が浸水した。モンスーンの雨が始まって以来、降水量はこの30年間の平均降水量よりも190%多かった。人口5000万人のシンド州は、30年間の平均よりも466%多い降水量で、最も大きな被害を受けた。インダス川は、キルタール山脈とタール砂漠の間のほぼ全域を氾濫させ、幅約100キロメートル、長さ約200キロメートルの湖を形成した。同国の綿花産業は、収穫量の半分が失われるという脅威にさらされており、市場ではすでに価格が上昇している。穀物在庫の一部が破壊され、輸送インフラが破壊されたパキスタンの状況は、人道危機に直面しているアフガニスタンも脅かしている。パキスタン当局は、復興活動には少なくとも100億ドル（約1兆4000億円）が必要となるとみている。関連ニュース

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