https://sputniknews.jp/20220914/uae-12906682.html
岸田首相とUAE大統領が電話会談、緊密な連携へ 国際原油市場を巡り
岸田首相とUAE大統領が電話会談、緊密な連携へ 国際原油市場を巡り
日本の岸田文雄首相とアラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領は13日、電話会談を行い、国際原油市場の安定化のために連携していくことを確認した。日本のメディアが報じた。 2022年9月14日, Sputnik 日本
2022-09-14T10:19+0900
2022-09-14T10:19+0900
2022-09-14T10:19+0900
国内
岸田文雄
アラブ首長国連邦
国際
中東
政治
経済
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/307/94/3079461_0:77:3129:1837_1920x0_80_0_0_1c179c28b51c412e03955d53a05bca3d.jpg
ムハンマド・ビン・ザイド・ナハヤン皇太子は今年5月にアラブ首長国連邦の最高評議会により第3代大統領に選出された。岸田氏は、ムハンマド氏の就任に祝意を伝え、国際原油市場の安定化に向けて「緊密な連携を築いていきたい」考えを示した。また、両氏はエネルギーの転換や気候変動対策も話し合った。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20220908/g7-12818234.html
国内
アラブ首長国連邦
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/307/94/3079461_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_b4cdc9ac3093a0696c282e3a2a860c10.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 岸田文雄, アラブ首長国連邦, 国際, 中東, 政治, 経済
国内, 岸田文雄, アラブ首長国連邦, 国際, 中東, 政治, 経済
岸田首相とUAE大統領が電話会談、緊密な連携へ 国際原油市場を巡り
日本の岸田文雄首相とアラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領は13日、電話会談を行い、国際原油市場の安定化のために連携していくことを確認した。日本のメディアが報じた。
ムハンマド・ビン・ザイド・ナハヤン皇太子は今年5月にアラブ首長国連邦の最高評議会により第3代大統領に選出
された。
岸田氏は、ムハンマド氏の就任に祝意を伝え、国際原油市場の安定化に向けて「緊密な連携を築いていきたい」考えを示した。また、両氏はエネルギーの転換や気候変動対策も話し合った。