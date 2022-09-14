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岸田首相とUAE大統領が電話会談、緊密な連携へ　国際原油市場を巡り
岸田首相とUAE大統領が電話会談、緊密な連携へ　国際原油市場を巡り
日本の岸田文雄首相とアラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領は13日、電話会談を行い、国際原油市場の安定化のために連携していくことを確認した。日本のメディアが報じた。 2022年9月14日, Sputnik 日本
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ムハンマド・ビン・ザイド・ナハヤン皇太子は今年5月にアラブ首長国連邦の最高評議会により第3代大統領に選出された。岸田氏は、ムハンマド氏の就任に祝意を伝え、国際原油市場の安定化に向けて「緊密な連携を築いていきたい」考えを示した。また、両氏はエネルギーの転換や気候変動対策も話し合った。関連ニュース
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岸田首相とUAE大統領が電話会談、緊密な連携へ　国際原油市場を巡り

2022年9月14日, 10:19
© Sputnik / Grigoriy Sisoev岸田首相とUAE大統領が電話会談、緊密な連携へ　国際原油市場を巡り
岸田首相とUAE大統領が電話会談、緊密な連携へ　国際原油市場を巡り - Sputnik 日本, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
日本の岸田文雄首相とアラブ首長国連邦（UAE）のムハンマド大統領は13日、電話会談を行い、国際原油市場の安定化のために連携していくことを確認した。日本のメディアが報じた。
ムハンマド・ビン・ザイド・ナハヤン皇太子は今年5月にアラブ首長国連邦の最高評議会により第3代大統領に選出された。
岸田氏は、ムハンマド氏の就任に祝意を伝え、国際原油市場の安定化に向けて「緊密な連携を築いていきたい」考えを示した。また、両氏はエネルギーの転換や気候変動対策も話し合った。
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