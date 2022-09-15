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アルメニア・アゼルバイジャン国境の情勢悪化

アルメニア・アゼルバイジャン国境の情勢悪化

12日深夜から13日未明にかけ、アルメニアとアゼルバイジャンの国境で再び軍事衝突が発生し、両国軍合わせて100人以上が死亡する事態となった。この衝突について、アルメニアとアゼルバイジャンは互いに相手方を非難。諸外国は戦闘の即時停止と平和的解決を呼びかけている。 2022年9月15日, Sputnik 日本

2022-09-15T20:08+0900

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状況が悪化し、戦闘が発生した地点はどこか、両国の国防省の主張をもとにスプートニクがインフォグラフィックでまとめた。事態の詳しい経緯については、こちらの記事をご覧ください。関連ニュース

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