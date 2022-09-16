https://sputniknews.jp/20220916/12960779.html
仏独ポ、ウクライナ兵訓練の特別ミッション創設に意欲
仏独ポ、ウクライナ兵訓練の特別ミッション創設に意欲
ワイマール三角連合（フランス、ドイツ、ポーランド）はウクライナ軍兵士の訓練に関する特別ミッションの創設に意欲を示した。16日、3カ国の外相が共同声明を発表した。 2022年9月16日, Sputnik 日本
2022-09-16T23:34+0900
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ドイツ外務省によると、声明では次のように述べられている。ウクライナ兵への軍事訓練をめぐっては、スペインも近く自国内でのウクライナ兵の訓練を開始する。また、デンマークもこうした訓練を計画しているという。一方、英国は6月に訓練プログラムを始動させており、すでに4700人程度のウクライナ兵士が修了したとしている。関連ニュース
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仏独ポ、ウクライナ兵訓練の特別ミッション創設に意欲
ワイマール三角連合（フランス、ドイツ、ポーランド）はウクライナ軍兵士の訓練に関する特別ミッションの創設に意欲を示した。16日、3カ国の外相が共同声明を発表した。
ドイツ外務省によると、声明では次のように述べられている。
「長期的な観点ではウクライナ軍への支援は装備の提供の枠を超えることになる。それには軍事訓練に関する特別ミッションの創設や、欧州連合（EU）内における技術的サービスや軍装備の修理などの援助も含まれる」
ウクライナ兵への軍事訓練をめぐっては、スペインも近く自国内でのウクライナ兵の訓練を開始する。また、デンマークもこうした訓練を計画しているという。
一方、英国は6月に訓練プログラムを始動させており、すでに4700人
程度のウクライナ兵士が修了したとしている。