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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20220916/12960779.html
仏独ポ、ウクライナ兵訓練の特別ミッション創設に意欲
仏独ポ、ウクライナ兵訓練の特別ミッション創設に意欲
ワイマール三角連合（フランス、ドイツ、ポーランド）はウクライナ軍兵士の訓練に関する特別ミッションの創設に意欲を示した。16日、3カ国の外相が共同声明を発表した。 2022年9月16日, Sputnik 日本
2022-09-16T23:34+0900
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ドイツ外務省によると、声明では次のように述べられている。ウクライナ兵への軍事訓練をめぐっては、スペインも近く自国内でのウクライナ兵の訓練を開始する。また、デンマークもこうした訓練を計画しているという。一方、英国は6月に訓練プログラムを始動させており、すでに4700人程度のウクライナ兵士が修了したとしている。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20220916/nato-12959278.html
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仏独ポ、ウクライナ兵訓練の特別ミッション創設に意欲

2022年9月16日, 23:34
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仏独ポ、ウクライナ兵訓練の特別ミッション創設に意欲 - Sputnik 日本, 1920, 16.09.2022
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ワイマール三角連合（フランス、ドイツ、ポーランド）はウクライナ軍兵士の訓練に関する特別ミッションの創設に意欲を示した。16日、3カ国の外相が共同声明を発表した。
ドイツ外務省によると、声明では次のように述べられている。

「長期的な観点ではウクライナ軍への支援は装備の提供の枠を超えることになる。それには軍事訓練に関する特別ミッションの創設や、欧州連合（EU）内における技術的サービスや軍装備の修理などの援助も含まれる」

ウクライナの安全保障の保証草案はNATOに裏口から加盟しようとする試み　トルコ人専門家 - Sputnik 日本, 1920, 16.09.2022
ウクライナの安全保障の保証草案はNATOに裏口から加盟しようとする試み　トルコ人専門家
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ウクライナ兵への軍事訓練をめぐっては、スペインも近く自国内でのウクライナ兵の訓練を開始する。また、デンマークもこうした訓練を計画しているという。
一方、英国は6月に訓練プログラムを始動させており、すでに4700人程度のウクライナ兵士が修了したとしている。
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