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露大統領がサウジ王子と電話会談、上海協力機構での協力を確認

露大統領がサウジ王子と電話会談、上海協力機構での協力を確認

... 2022年9月23日, Sputnik 日本

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ウズベキスタンの古都サマルカンドで開催された上海協力機構のサミットではサウジアラビアにパートナーのステータスを付与することが確認された。サルマン王子は国際情勢で重要性を増していく上海協力機構の役割を指摘し、王国としてこの活動に積極的に参加する姿勢を表明した。また会談では国際原油市場の安定について意見交換が行われた。双方はOPECプラスの枠組みにおける努力を高く評価し、今後も協調を継続することで合意した。10月12日から14日にかけてはモスクワで「ロシア・エネルギーweek」が開催され、その中でサウジアラビア代表団はスペシャルゲストとして参加する。加えて会談では経済協力の強化、及び物流の強化についても意見を交わした。また、ドンバス地域の戦闘に加わった外国人戦闘員捕虜の身柄引き渡しについて、ロシア側はサウジアラビア政府の要求に応じることを表明した。関連ニュース

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