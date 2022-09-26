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北朝鮮、中国との貿易を再開＝メディア報道

北朝鮮、中国との貿易を再開＝メディア報道

聯合通信によると、北朝鮮は4月以来初めて中国との貿易を再開した。26日、中国の山東省から北朝鮮の新義州市に向けて貨物列車が出発した。 2022年9月26日, Sputnik 日本

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聯合によると、現地時間26日午前7時43分に、貨物列車が中国の山東省を出発し、鴨緑江に架かる中朝友誼橋を通過した後、北朝鮮の新義州市に向かった。北朝鮮は、新型コロナウイルスの拡大を背景に、国境を閉鎖した。韓国のメディアによると、今年の1月17日と18日に、北朝鮮は、医薬品などの「必需品」を受け取るため、新義州から中国の国境都市である山東省に向けて貨物列車を送った。4月29日に山東省でコロナウイルスが蔓延した後、列車の運行は再び停止した。北朝鮮では8月、金正恩総書記が新型コロナウイルスに対する勝利宣言をした後も、新たな発熱患者の例が報告されていた。関連ニュース

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