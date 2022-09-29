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仏大統領、エネルギー価格の高騰を抑えるため原油輸出拡大をノルウェーに要請
仏大統領、エネルギー価格の高騰を抑えるため原油輸出拡大をノルウェーに要請
フランスのエマニュエル・マクロン大統領はノルウェーのヨーナス＝ガール・ストーレ首相に対し、欧州におけるエネルギー燃料の価格低下を実現するため、原油の輸出を強化するよう呼びかけた。AFP通信がフランス大統領府の発表を引用して報じた。 2022年9月29日, Sputnik 日本
2022-09-29T09:53+0900
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発表によると、電話会談でマクロン大統領とガール・ストーレ首相は、ノルウェー側が原油の輸出を拡大し、これにより欧州におけるロシア産原油への依存を軽減させることを確認したという。マクロン大統領はノルウェー側に対し、この努力を継続し、欧州におけるエネルギー価格の低下に貢献するよう要請した。関連ニュース
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仏大統領、エネルギー価格の高騰を抑えるため原油輸出拡大をノルウェーに要請
フランスのエマニュエル・マクロン大統領はノルウェーのヨーナス＝ガール・ストーレ首相に対し、欧州におけるエネルギー燃料の価格低下を実現するため、原油の輸出を強化するよう呼びかけた。AFP通信がフランス大統領府の発表を引用して報じた。
発表によると、電話会談でマクロン大統領とガール・ストーレ首相は、ノルウェー側が原油の輸出を拡大し、これにより欧州におけるロシア産原油への依存を軽減させることを確認したという。
マクロン大統領はノルウェー側に対し、この努力を継続し、欧州におけるエネルギー価格の低下に貢献するよう要請した。