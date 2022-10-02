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ウクライナ外相がNATO事務総長と電話会談、加盟に向けた手続きを議論

ウクライナ外相がNATO事務総長と電話会談、加盟に向けた手続きを議論

ウクライナのドミトリー・クレバ外相は北大西洋条約機構（NATO）のイェンス・ストルテンベルク事務総長と電話会談を行い、ウクライナのNATO加盟に向けた支援に関する実際的なアプローチについて検討を行った。クレバ外相がツイッターへの投稿で明らかにした。 2022年10月2日, Sputnik 日本

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クレバ外相はNATOへの加盟申請について、事務総長に詳細な情報を提供した。ウクライナとNATOはこの問題に関して今後も協議を継続することで合意し、ウクライナ支援に対するNATOの実際的なアプローチについて議論を行ったという。先にウォロディミル・ゼレンスキー大統領は速やかにNATO加盟申請を行う意向を表明した。一方、米国のジェイク・サリバン大統領補佐官はウクライナの加盟申請に関する手続きを現在行うことはふさわしくないと表明していた。関連ニュース

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