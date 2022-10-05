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プーチン大統領、ロシアへの新領土編入に関する法律に署名
ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ州、ヘルソン州のロシア連邦への編入
ロシア憲法裁判所は、ロシア大統領が提出したドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポリージャ（ザポロジエ）州、ヘルソン州のロシア連邦への編入に関する文書を承認した。文書は下院で3日に、上院で4日に審議される予定。9月30日、モスクワのクレムリンで調印式が行われ、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と4地域のトップがこれらの地域のロシアへの編入に関する条約に署名した。これに先立ち、各地域で住民投票が行われ、4地域の住民の大多数がロシアへの編入を支持した。
https://sputniknews.jp/20221005/13210845.html
プーチン大統領、ロシアへの新領土編入に関する法律に署名
プーチン大統領、ロシアへの新領土編入に関する法律に署名
ロシアのプーチン大統領は5日、ドネツクおよびルガンスク両人民共和国、ザポリージャ（ザポロジエ）州、ヘルソン州のロシア編入に関する4つの連邦憲法に署名した。 2022年10月5日, Sputnik 日本
2022-10-05T15:35+0900
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2022-10-05T15:53+0900
ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ州、ヘルソン州のロシア連邦への編入
ロシア
ウラジーミル・プーチン
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9月30日、ロシアのプーチン大統領はクレムリンで、ドネツク、ルガンスク両人民共和国、ザポリージャ、ヘルソン両州の住民投票の結果について演説し、その後、各地域の首長らとロシア編入に関する条約に調印した。ロシア憲法裁判所は10月2日、これらの条約がロシア憲法に合致しているとの判決を下した。ロシア下院は3日、条約を批准した。ロシア上院は4日、新たな地域の編入を承認した。ロシアの地域は85地域から89地域に増え、面積は約11万3000平方キロメートル増加する。4つの新たな構成主体の住民は、ロシア市民権を取得する。
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ロシア, ウラジーミル・プーチン
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プーチン大統領、ロシアへの新領土編入に関する法律に署名
2022年10月5日, 15:35
(更新:
2022年10月5日, 15:53
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ロシアのプーチン大統領
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ロシアのプーチン大統領は5日、ドネツクおよびルガンスク両人民共和国、ザポリージャ（ザポロジエ）州、ヘルソン州のロシア編入に関する4つの連邦憲法に署名した。
9月30日、ロシアの
プーチン大統領
はクレムリンで、ドネツク、ルガンスク両人民共和国、ザポリージャ、ヘルソン両州の住民投票の結果について演説し、その後、各地域の首長らとロシア編入に関する条約に調印した。
ロシア憲法裁判所
は10月2日、これらの条約がロシア憲法に合致しているとの判決を下した。
ロシア下院
は3日、条約を批准した。
ロシア上院
は4日、新たな地域の編入を承認した。
ロシアの地域は85地域から89地域に増え、面積は約11万3000平方キロメートル増加する。4つの新たな構成主体の住民は、ロシア市民権を取得する。
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