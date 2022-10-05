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プーチン大統領、ロシアへの新領土編入に関する法律に署名

プーチン大統領、ロシアへの新領土編入に関する法律に署名

ロシアのプーチン大統領は5日、ドネツクおよびルガンスク両人民共和国、ザポリージャ（ザポロジエ）州、ヘルソン州のロシア編入に関する4つの連邦憲法に署名した。 2022年10月5日, Sputnik 日本

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ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ州、ヘルソン州のロシア連邦への編入

ロシア

ウラジーミル・プーチン

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9月30日、ロシアのプーチン大統領はクレムリンで、ドネツク、ルガンスク両人民共和国、ザポリージャ、ヘルソン両州の住民投票の結果について演説し、その後、各地域の首長らとロシア編入に関する条約に調印した。ロシア憲法裁判所は10月2日、これらの条約がロシア憲法に合致しているとの判決を下した。ロシア下院は3日、条約を批准した。ロシア上院は4日、新たな地域の編入を承認した。ロシアの地域は85地域から89地域に増え、面積は約11万3000平方キロメートル増加する。4つの新たな構成主体の住民は、ロシア市民権を取得する。

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