絶対に年を取らない動物 スペインの研究者らがクラゲの一種に不老不死の遺伝子を発見

© 写真 : Maria Pascual-Torner et al. クラゲのTurritopsis dohrnii © 写真 : Maria Pascual-Torner et al.

歳をとらない動物も存在する。こうした動物は殺すことはできても、老衰で死ぬことはなく、加齢の機能を遺伝的に停止している。そうした動物の一種であるクラゲのTurritopsis dohrniiをスペイン人の科学者らが研究し、クラゲの種の生物学的不老不死を説明する方法を発見した。この成果を記した論文が科学雑誌『Proceedings of the National Academy of Sciences』に掲載された。